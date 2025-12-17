Climate Sanity Spokespeople
A Partial List of Economists, Business Authors, Scientists, Climatologists, Engineers, Scholars, Financiers, Businessmen, Lawyers, Regulators, Policy Wonks, Energy Activists, and Thinkers…
who favor global energy fairness, practical environmentalism, adequate health care, good economics, and electricity abundance for all people.
Robert Bryce, Roger Pielke, Jr., Michael Shellenberger, Judith Curry, David Blackman, Francis Menton, Doug Sheridan, Daniel Yergin, Tom Finton, Scott Tinker, Mark Mills, Terry Etam, Tracy Shuchart, Vaclav Smil, Jude Clemente, Willis Eschenbach, Tom Shepstone, Eric Worrall, Jusper Machogu, Nicholas Lewis, Ryan Meyers, Dr. Matthew Wielicki, Douglas Pollock, Jim Willis, Ed Ireland, Meredith Angwin, Wayne Crews, Mark Steyn, Craig Rucker, John Droz, Nicole Jacobs, Jason Spiess, William Allison, Tammy Nemeth, Nic Lewis, Rich Nolan, Lynne Balzer, Jonathon Cohler, Gordon Hughes, Phelim McAleer, Ann McElhinney, Magdalena Segieda, Paul Homewood, Charles Rotter, Smythe Anderson, Terence Corcoran, Richard Morrison, Brian Gitt, Paul Driessen, Isaac Orr, Anthony Watts, Andreas Thanos, Steve Reese, Chris Wright, Bette Grande, Jim Vinoski, Timothy Birdnow, Charles Rotter, Alex Epstein, H. Sterling Burnette, James Taylor, Tim Benson, Joe Bastardi, Bruce Everett, Jim Lakely, Harold Hamm, Max Wilbert,
Stephen Wilson, William Prentice, Captain Kieran Kelly, Benjamin Zycher, Nick Deiuliis, Sha Huam, Pfred Dvorak, Benny Peiser, Robert Bradley, Duggan Flanakin, Paul Williams, David Holt, Andrew Fillat, Lynne Balzer, Henry I. Miller, Tom Nelson, David Friedman, Terry Branstad, Travis Fisher, Michael Kelly, Steve Goreham, Alexander Stevens, William F. Shughart II, Thomas Catenacci, Gregory Wrightstone, Geoff Simon, David Turner, Mark Nelson, Dr. Chris Keefer, Greg Walcher, Joe Sinnott, Doomberg, Ron Barmy, William Barr, Steve Bakken, Kent Lassman, Ken Silverstein, Donald Kendal, Marlo Thomas, Myron Ebell, John Christy, Steve Milloy, Jonathon Constable, Seth Whitehead, Rich Nolan, Stu Turley, Ron Stein, Roger Caiazza, Todd Royal, David Hoyt, Marc Morano, Chris Horner, Bob Tisdale, Pat Michaels, Kimberly Strassel, Franz Unterreiner, Bjorn Lomborg, Alexander Stevens, Matt Ridley, Fred Singer, William Barr, Mark Adams, Michael Deacon, Joel Kotkin, Tom Finnerty, Alex Neuman, Andy May, David Strom, David Middleton, Nick Pope, Andy Rowland, Steve Koonin, Roy Spenser, Christopher Monckton, Patrick Moore, Ross McKitrick, Irina Slav, William Happer, Peter Ridd, Glenn Hubbard, Willie Soon, Stephen McIntyre, Richard Lindzen, Justin Haskins, Freeman Dyson, Tyler Durden, Pierre Gosselin, Chris Talgo, Mark Adams, Linnea Lueken, Diana Furchtgott-Roth, Christopher Rufo, Kevin Mooney, Holman Jenkins, Jr., Sam Karnick, Steve Heins, Kevin Killough, Robert Hargraves, Nick Deiuliis, Tom Long, Mackie McCrea, Walter Russell Mead, Rick Whitbeck, Jack Spencer, Thomas Richard, Brent Bennett, Andrea Hitt, Jeff Eshelman, Karr Ingham, James Woudhuysen, Ian Plimer, Malcolm Roberts, Alex Antic, Andrew Bolt, Andrew Gray, Gordon Bullivant, Willis Eschenbach, Michael Magoon, and many, many more to be added going forward.
Stu Turley from Energy News Beat list of energy thinkers from his podcasts:
Some of our guests in the past have been phenomenal, like Alex Epstein, Sean Strawbridge, Steve Reese, Rey Treviño III, Patrick Moore, Nick Deiuliis, Grace Stanke, Robert Bryce, Meredith Angwin, Matt Chalmers, Tom Kirkman, Robert Brooks Ph.D, Cyrus Brooks, Tucker Perkins, Irina Slav, Dan Gualtieri, MBA, PMP, Tim Kaelin, Thomas Jam Pedersen, Mark Perlberg, CPA, ACD, Tucker Perkins, Andrew Ogles, Mark P Mills, Todd Royal, Betsy McCaughey, Doomberg _, Jon Rogers, Jeremy Bezdek, Stanley R. Keith Stelter, Jon Grimmer, Fred Zeidman, Mike Pollock, Syed Muhammad Osama Rizvi, Armand P., Ola Nesheiwat Hawatmeh, David Callahan, Debra Wold, Drew Bond, Tom Einar Jensen, Arjun Murti, and many more…
(Please make recommendations of other allies who belong in these remarkable groups.)